السجن والغرامة لسارقي التغريدات في السعودية.. "لا تسرقها" قانون جديد يلاحق لصوص "السوشال ميديا"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قانونا جديدة لحماية الحقوق الفكرية للمغردين، من مبدعين وشخصيات عامة او حتى مغردين عاديين على "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار القرارا الجديد الذي حمل اسم " لاتسرقها" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقال فيصل الماضي، مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية في الهيئة، تسعى من خلال حملة "لا تسرقها" إلى حماية حقوق المبدعين والمؤلفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما أصحاب التغريدات، وسيكون بإمكان المؤلف تقديم شكوى على من سرق فكرته، أو اقتبس تغريداته نصًا واستخدمها بشكل عام.

وجاء في المادة 14 ضمن اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، التي نشرتها الهيئة على موقعها: "يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق".

وتنص المادة الثانية والعشرين من نظام حماية حقوق المؤلف في السعودية على "محاسبة المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، بعقوبات تشمل السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال سعودي".

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