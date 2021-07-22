مأدبة غداء في حجرة عزل مصاب ب"كورونا" تثير الغضب في العراق

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أثارت صور لمأدبة غداء في غرفة مصاب بفايروس كورونا، موجة غضب كبيرة في الشارع العراقي، وتظهر الصور مجموعة من الأشخاص في أحد مراكز عزل مصابي كورونا، يفترشون أرض حجرة المريض لتناول الطعام .

وأثارت الصورة موجة انتقادات واسعة واستياء في الشارع العراقي، في وقت يشهد العراق انتشارا خطيرا ومتسارعا للمتحور "دلتا" وزيادة عدد الاصابات والوفيات الناتجة عن كورونا. وحمل آخرون وزارة الصحة وإدارة المستشفيات مسؤولية الإهمال وعدم المحاسبة على مثل هذه المظاهر.

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