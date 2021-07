أنقذ حياة مسنة بلجيكية حاصرها الفيضان.. بطولة مهاجر مغربي تتصدر أخبار أوروبا (فيديو)

تحول المهاجر المغربي عز الدين خرشوش، إلى نجم حقيقي في وسائل الإعلام، البلجيكية، وتناقلت قصته في إنقاذه سيدة مسنة اجتاحت مياه الأمطار والفيضان منزلها في بلجيكا، وسائل التواصل في اوروبا بشكل عام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر لحظة تدخل شاب مغربي لإنقاذ سيدة بلجيكية، كانت عالقة لساعات طويلة وسط المياه التي غمرت منزلها.

وتمكن عز الدين خرشوش بمساعدة شقيقه وأفراد من عائلته، من إنقاذ السيدة من موت محقق، وإخراجها من الطابق الأرضي لأحد المباني في مدينة فيرفيرس الواقعة شرقي بلجيكا، بعد أن غمرتها الفيضانات.

وفي مهمة كانت تبدو مستحيلة، قام خرشوش بهدم أحد جدران منزل السيدة العالقة وسط المياه، فيما تسلق شاب آخر واجهة المبنى ودخل شقتها، ليتمكنا من إخراجها وتسليمها إلى فرق الإنقاذ، التي تكفلت بإسعافها.

