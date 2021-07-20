أخطاء طبية قتلت سعاد نصر وأحمد راتب ومحمود عبدالعزيز

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

سيطرت أزمة تعرّض الفنانة ياسمين عبدالعزيز لخطأ طبي وتدهور حالتها الصحية على أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور، وأعادت إلى الواجهة قضية تعرض الكثير من النجوم لأزمات صحية أدى بعضها للوفاة بسبب أخطاء طبية مشابهة.

وعادت الأحاديث عن أبرز ضحايا الوسط الفني بسبب هذه الأخطاء، وتصدرت القائمة الفنانة الراحلة سعاد نصر التي كانت أشهر ضحية إهمال طبي، حيث تعرضت أثناء عملية شفط دهون لخطأ فادح، حيث قام الطبيب بتوصيل جهاز الأكسجين بالجهاز الهضمي بدلاً من الجهاز التنفسي، ما أدى لدخولها في غيبوبة ووفاتها عن عمر ناهز 54 عاماً.

كما توفي الفنان المصري أحمد راتب بخطأ طبي أيضاً، حيث أصيب بوعكة صحية ومياه على الرئة قبل ثلاثة أشهر من وفاته، ووصف له الطبيب دواءً، ولم يؤكد عليه عدم تناوله بعد ثلاثة أشهر من الخروج من المستشفى، ما أدى لتدهور صحة راتب الذي ظل يتناول الدواء، ما أثر في جسمه بالكامل، وتحديداً العظام وأدى في النهاية لوفاته.

وتعرض النجم الراحل محمود عبدالعزيز لخطأ طبي في فرنسا، حيث أجرى جراحة في ضرسه تسببت في تكوين فيروسات في الفك العلوي ومؤخرة الرأس وكونت أوراماً، واكتشف عند عودته لمصر انتشار السرطان في خمس مناطق في جسمه تسببت في معاناة جسيمة حتى وافته المنية.

أما الفنانة فيفي عبده فتعاني منذ ثلاثة أشهر مشكلة صحية كبيرة جداً، حيث خضعت في أبريل الماضي لعملية جراحية طارئة نتيجة حقن أحد الممرضين لها في العظام بطريقة خاطئة.

وتعرضت الفنانة فاطمة كشري لخطأ طبي فادح أيضاً منذ شهرين، حيث عانت من فتق وخضعت لعملية جراحية ونسي الطبيب الشاش الطبي في بطنها.

أما الإعلامية بسمة وهبة فقد تشوه وجهها بسبب خطأ طبي حين أصيبت بشلل في وجهها، عندما سافرت للخارج لإجراء عملية تجميل (بوتكس وفيللر)، وأخطأ أحد الممرضين بإعطائها حقنة دخلت للأحبال الصوتية.

وكانت الفنانة حورية فرغلي إحدى ضحايا الأخطاء الطبية، حيث أجرت أكثر من عملية جراحية بالأنف بعد سقوطها من فوق حصان، وفي إحدى العمليات حدث خطأ طبي عرَّض أنفها لكسر أكبر.

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