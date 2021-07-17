إنجاز عالمي لطبيب مصري شاب في نيويورك..خريج الاسكندرية يتحدى القاتل الاول

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حقق طبيب مصري شاب يُدعى أنيس حنا،( 28 عاما)، إنجازا علميا عالميا، حيث توصل مع فريق علمي بكلية «ألبرت أينشتين» في نيويورك، للجينات المتحكمة لشفاء جلطات القلب، القاتل الأول للبشر حول العالم.

واحتفت بهذا الإنجاز الذي حققه الشاب المصري المتخرج في كلية طب الإسكندرية عام 2017،كبريات الدوريات العلمية المتخصصة في الولايات المتحدة، كما حصل على إشادة من قبل منظمة القلب الأميركية، أكبر منظمة بهذا التخصص عالميا.

وتعتمد أبحاث الطبيب بحسب«سكاي نيوز» على محور أساسي لأبحاثه وهو اكتشاف الجينات المسؤولة عن شفاء نسيج القلب المتضرر من الجلطة، وأضاف: «على مدار 4 سنوات من الأبحاث اكتشفت مع مجموعة بحثية في كلية ألبرت أينشتين للطب في نيويورك أهم الجينات المتحكمة في التهابات وتليف عضلة القلب نتيجة الجلطة».

ولفت إلى أنه ومن أهم الجينات التي اكتشفناها ما يسمى «Smad3»، وهو جين مهم جدا في تفاعلات السيتوكين، وتم إثبات ذلك في دراسة نشرناها في دورية سيركيولاشن ريسيرش أبحاث الدورة الدموية، وهي من أهم الدوريات في مجال أبحاث القلب عالميا.

وتابع: «أدخلنا تعديلا على هذا الجين في الخلايا المسببة لالتهاب القلب cardiac macrophages كحيوانات التجارب، ثم أخضعناها لجلطة قلبية كما يحدث في البشر، واكتشفنا أن هذا الجين مسؤول عن تنشيط هذه الخلايا لإزالة بقايا الجزء التالف من القلب».

واستطرد: «بعد انتهاء عمل هذه الخلايا يسبب هذا الجين تحور خلايا الالتهاب إلى خلايا مفيدة في تثبيط الالتهاب والمساهمة في شفاء عضلة القلب، بالإضافة إلى حماية الجزء العضلي المجاور للجلطة من التلف، ورأينا تأثير هذا التعديل الجيني على وظائف القلب، وبالفعل ساهم في نجاة فئران التجارب بعد الجلطة، فقد وجدنا أن هذا الجين مسؤول عن تحسن بارز في وظائف القلب وتقليص نسبة الوفيات الناتجة عن الجلطة لأقل من النصف».

وقال الباحث: «نستخدم في أبحاثنا مجموعة من أحدث التقنيات، الكثير منها متاح لكن في أماكن معدودة في العالم وبعضها صمم خصيصا لأبحاثنا، من هذه التقنيات المعقدة إجراء جراحات قلب مفتوح ميكروسكوبية على فئران التجارب لأحداث جلطة في القلب وهي تقنية دقيقة جدا تتعامل مع أوعية دموية بأحجام ميكرومترية في القلب، وتقنية أخرى صممتها بنفسي ونشرت في دورية Matrix Biology وهي تكوين نسيج مشابة لنسيج الجلطة في المعمل لدراسة سلوك الخلايا واستجابتها للعلاج الجيني، وهذه التقنيات وغيرها تنتج كميات هائلة من البيانات، لذلك نستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي خاصة بمجموعتنا البحثية قادرة علي تحليل المعلومات في خلال ساعات». وأكد أن اكتشافه مع فريقه للجينات المتحكمة في شفاء جلطة القلب يمهد الطريق للعلاج الجيني لهذا الخلل لدى البشر.

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