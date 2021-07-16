«المهن التمثيلية» بعد أزمة «توبة» حلا شيحة: لا لعودة للفكر الظلامي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حددت نقابة المهن التمثيلية في مصر، موقفها من الازمة التي أثارتها الفنانة المصرية حلا شيحة على مدى اليومين الماضين، بسبب تصريحاتها «المستفزة»، ودعوتها الوسط الفني إلى «التوبة» وهجومها على الفنان تامر حسني، بسبب كليب فيلم«مش انا»، من خلال بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، اكدت فيه «تصديها لكل محاولات الفكري الرجعي، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة».

وقالت النقابة في بيانها الصحافي المنشور على موقعها الرسمي :«يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العوده بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عاني منه المجتمع المصري طوال عقود سواء عبر الصفحات العامه بالوسائط الالكترونيه أو الصفحات الخاصه لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبه وكان المواهب التي منحها الله للمبدعين خطيئه»

وأضاف البيان: «يعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والابداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة».

وأكد البيان: «الدعم الكامل للابداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج 4 من دائره الفنون عوودتهم المتكرر له أنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤيا وربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها».

واختتم:«يهيب مجلس نقابه المهن التمثيليه بمقاطعه هذه الصفحات التي يريد اصحابها ان يعود يعودوا برؤيتهم الثقافيه للمربع صفر في رجعيه جديده لا تستهدف سوا مصالح خاصه على حساب المصلحه العامه لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي افضل لعمر والفوضى».

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