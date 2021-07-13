كندا.. عشرات الآلاف من الحيوانات البحرية ميّتة ومطبوخة على الشاطئ

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

عثر على شواطئ فانكوفر في أقصى غرب كندا على عشرات الآلاف من حيوانات بلح البحر ونجم البحر والقواقع ميتة ومطبوخة بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة.

وذكرت شبكة "سي بي سي" أن عالم الأحياء البحرية في جامعة كولومبيا البريطانية، كريس هارلي، اكتشف ما وقع بسبب رائحة كريهة كانت تنبعث من شاطئ كيتسيلانو.

وتشهد كندا درجات حرارة قياسية مرتفعة بلغت ذروتها عند 49.6 درجة مئوية ووفقاً لهارلي، يمكن للقشريات البحرية في منطقة المد والجزر أن تتحمل درجات حرارة قصوى تصل إلى 30 درجة مئوية فقط.

وأضاف: "ستتأثر جودة المياه مؤقتاً في هذه المناطق" مقدراً أن أكثر من مليار حيوان بحري تعيش على طول ساحل بحر ساليش غرب كندا ربما تكون قد قتلت بسبب الحرارة.

وتابع "هذا يذكرنا بأن الاحترار العالمي له بالتأكيد عواقب وخيمة جداً ليس فقط على البشر، ولكن على جميع النظم البيئية من حولنا والتي تخضع أيضاً لهذه التغييرات. لا نعرف حتى الآن ما ستكون عليه عواقب كل هذه التغييرات".

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