مطعم هندي بين القبور والزبائن في غاية السرور (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تحت مسمى «الحظ الجديد» افتتح طباخ هندي مطعمه الجديد، الزبائن يجلسون في موائد وسط القبور، التي تركها صاحب في مكانها، وأحاطها بسياج من حديدٍ حفاظًا عليها، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «العربية».

وفي مدينة «أحمد أباد» الهندية يجلس الزبائن لتناول طعامهم إلى جانب الأموات، إذ أن الحياة والموت يتداخلان بحسب الثقافة الهندية والميت لاينتقل ويترك الحياة، ويقول رواد المطعم إنهم يشعرون بالراحة، لأكلهم أمام القبور، كما أنهم يؤمنون بأنها تجلب لهم الحظ السعيد.

وذكر رحيم باهاي بيخو باهاي، زبون في المطعم، أنه عندما يأكل في المطعم يزداد دخله، «يُحسن دخلنا، ويجلب السعادة والصحة»، فيما قال بهاي أنصاري، موظف في المطعم الهندي، أنه يبقى هنا طوال اليوم، وتزول مشاكله وأحزانه بمجرد أن يأتي لهذا المكان.

وبحسب التقرير، أنه في البدء كان المطعم مفتوحا بجانب المقابر، ولكن توسع الملاك أكثر وأكثر عندما لمسوا أن الرواد لا يضايقهم أبدا تناول وجباتهم بجانب المقبرة، وبدأت عمليات التوسع تمتد أكثر وأكثر حتى أصبحت المقابر نفسها داخل المطعم، ويتوجه البعض للمطعم بهدف زيارة أقاربهم المتوفين أولا، ثم الجلوس في المطعم لتناول الطعام والبعض الآخر يأتي لتناول طعامه في ضيافة الأموات

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