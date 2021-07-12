مهرجان «إكزيت»: 40 ألف زائر كل ليلة

المصدر: بلغراد ■ د.ب.أ

اجتذب مهرجان «إكزيت» الموسيقي في صربيا، الذي أقيم في مدينة نوفي ساد خلال عطلة نهاية الأسبوع، عشرات الآلاف من الشباب من جميع أنحاء أوروبا. ووفقاً للمنظمين، فإن أكثر من 40 ألف زائر تدفقوا كل ليلة على قلعة بتروفارداين فوق نهر الدانوب، موقع إقامة المهرجان، الذي بدأ الخميس واختتم أمس. وكان من بين المشاركين في المهرجان عدد من الموسيقيين وموزعي الموسيقى «دي جي»، مثل الفرنسي ديفيد جويتا والروسية نينا كارفيز والألماني بول كالبرنر.

وبسبب جائحة «كورونا»، كان يتعين على الزائرين تقديم ما يثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس أو شهادة تثبت خلوهم من الفيروس.

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