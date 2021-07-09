10 آلاف دولار غرامة لمسافر أمريكي رفض وضع الكمامة في الطائرة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

فرضت وكالة الطيران المدني الأمريكي غرامة بأكثر من 10 آلاف دولار على راكب رفض ارتداء الكمامة الطبية أثناء الرحلة.

وتشير الوكالة إلى أن الراكب كان على متن رحلة من يوتا إلى أريزونا يوم 27 فبراير، وطلبت المضيفة منه وضع الكمامة 7 مرات، لكنه لم يمتثل لمطالبها.

وانتهى ذلك بمشادات بين الراكب والمضيفة، حيث رفض المسافر ملء البروتوكول حول انتهاكه القواعد ورفض تقديم بطاقة الهوية.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن الراكب كان يتهم المضيفة "بسلوك عدواني وكان يلمسها، ما جعلها تشعر بالخوف وانهارت بالبكاء".

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