أميركية تصحو على حيوان مفترس في سريرها

المصدر: متابعه- الإمارات اليوم

لم تتوقع سيدة أميركية، أن الحركة المفاجئة في فراش نومها قد تأتي من حيوان بري ضخم اختار أن يراقبها وهي نائمة بسلام، إلا أن صراخها الفزع جعله يهرع إلى زاوية الغرفة.

وقالت كريستين فرانك من أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية من أنها سمعت صوتا على فراش نومها، لتتفاجأ بالقط يراقبها وهي نائمة، والذي يبدو بأنه دخل إلى المنزل بعد أن ترك زوجها الباب مفتوحا ليخرج كلبهم للتنزه في الحديقة،

ويبدو بأن القط انتهز فرصة غياب حارس المنزل الوفي في تلك الأثناء.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن صراخ السيدة، أفزع كلا من القط والزوج الذي هرع إلى داخل الغرفة ليكتشف لجوء القط إلى إحدى الزوايا، ونجح الزوج من إخراج القط الضخم بحسب وصفه والذي يقارب طوله المتر تقريبا، بعد أن تركت الأبواب مفتوحة أملا في أن يخرج بسلام. ويعتبر امتلاك القط البري الإفريقي في ولاية جورجيا غير قانوني.

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