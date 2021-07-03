دلال عبد العزيز «لاتلمس الارض».. مصادر مقربة تكشف أحدث تفاصيل حالتها الصحية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الإعلامي المصري محمد علي خير، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. ونقل خير عن ما وصفه ب«مصادر عائلية مقربة»، أن «دلال عبدالعزيز مازالت بغرفتها في العناية المركزة، حيث تجلس في غرفة معزولة دون وجود جهاز تلفزيون حتى لا تعرف نبأ رحيل زوجها سمير غانم».

وأشار أن «العائلة استعاضت عن التلفاز بتشغيل المنصات الرقمية المدفوعة، كي تشاهد من خلالها المواد الدرامية والسينمائية، في ظل تكتمهم على نبأ وفاة سمير غانم».

وأشار الإعلامي المصري إلى أن «الفنانة المصرية القديرة قدمها لا تلمس الأرض، وأنبوب الأوكسجين معلق في أنفها باستمرار، ولا تستطيع مغادرة فراش السرير الخاص بها».

وأوضح «تحدث بعض الطفرات في حالتها الصحية ويكون هناك تحسن، إلا أنه بعد مرور ساعات تحدث انتكاسة ويعود مستوى الأوكسجين للهبوط».

واعتبر الإعلامي المصري أن العائلة ستكون أمام معضلة بعد خروج دلال عبدالعزيز، تتمثل في كيفية إخبارها أن زوجها توفي، وكيف مرت هذه الفترة الطويلة دون أن تعلم هي بالأمر.

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