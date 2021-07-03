الأميرة ديانا كانت "طاهية سيئة" وكادت تحرق القصر من أجل "طبخة معكرونة"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف أحد الطهاة الملكيين السابقين أن الأميرة البريطانية ديانا كانت «طاهية سيئة» واتصلت ذات مرة بفريق إطفاء قصر كنسينغتون، بعد ظهور رائحة الغاز أثناء محاولتها تحضير المعكرونة، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

وشارك دارين ماكغرادي، 58 عاماً، الذي كان طاهياً شخصياً للملكة إليزابيث في التسعينات، وعمل أيضاً مع الأميرة الراحلة، تجربته مع ديانا في مقطع فيديو على صفحته عبر «يوتيوب» للاحتفال بعيد ميلادها الستين، كاشفاً عن سعادتها بقضاء بعض الوقت مع «12 من رجال الإطفاء».

وقال الشيف، الذي يعيش الآن في ولاية تكساس الأميركية، إن ديانا كان لها «تأثير كبير» عليه، وإنها حاولت دائماً «حثَّه على التقدم».

وكشف أن ديانا كانت تحضر الطعام لنفسها في عطلات نهاية الأسبوع إذا لم تخرج، وتذكر أنها حاولت صنع المعكرونة التي تركتها على النار بعد ذلك – مما دفعها إلى الاتصال بفريق إطفاء القصر.

وقال: «كنت أطبخ للأميرة، من الاثنين إلى الجمعة، وفي عطلات نهاية الأسبوع أترك الطعام في الثلاجة».

وتابع ماكغرادي: «كانت تحضر الطعام بنفسها أحياناً، وكنت أضع ملاحظات صغيرة على علب الطعام لمساعدتها في ذلك».

وأشار إلى أن الأميرة ديانا لم تكن طاهية جيدة إطلاقاً. وأضاف: «في أحد الأيام، زارها صديق وقررا تناول بعض المعكرونة… صنعت صلصة بنفسها، وبينما كانا يتحدثان، تركت المعكرونة على النار… دخلت المطبخ بعد ذلك بقليل، وكانت رائحة الغاز ظاهرة، ما دفعها للاتصال بفريق الإطفاء الخاص بالقصر».

وقال ماكغرادي: «قالت لي لاحقاً: لن تصدق أنني قمت بالطهي في عطلة نهاية الأسبوع… لكنني كدتُ أضرم النار في القصر بأكمله».

وقالت ديانا لماكغرادي أيضاً: «لقد كنت متوترة للغاية واتصلت بفريق إطفاء القصر، وجاءوا جميعاً… ولكن أفضل جزء هو أنني كنت برفقة 12 من رجال الإطفاء بنفسي».

وأضاف الطاهي أنه «نادراً ما تلتقي بشخص يكون له تأثير كبير على حياتك كما فعلت ديانا».

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