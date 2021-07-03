    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي

    المصدر:
    • متابعة الإمارات اليوم
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    قدم الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" اعتذارا لمطعم في دبي بسبب غلقه 5 أيام بعد تجمع الجمهور حول رمضان أثناء غنائه.

    ونشر محمد رمضان فيديو أثناء وجوده داخل المطعم وعلق على الفيديو قائلا: "أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمع جمهوري حولي".

    وجاء إغلاق المطعم بسبب مخالفة قواعد التباعد الجسدي المتبعة ضمن البروتوكول الصحي للحد من انتشار وباء كورونا.

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