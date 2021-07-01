سحر أحمر وكتب شعوذة في حوذة «نائب الجن» علاء حسانين

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت التحقيقات في قضية التنقيب عن الآثار المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، و17 آخرون، عن العثور على كتب سحر وشعوذة ضمن حيازة علاء حسانين المعروف إعلاميا بـ «نائب الجن والشعوذة» بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه.



أرشد المتهمون بحسب "المصري اليوم"، عن 3 كتب وأدوات ثم استخدامها في ممارسة عمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار وهى: «موسوعة أهل البيت في الطب الروحاني»، وهو من كتب الطب الروحاني التي اعتمد عليها المعالجون الروحيون في إقناع ضحاياه بأنه سيشفيهم بعدد من آيات الشفاء والعوز والحجب والصلوات والأدعية وغيرها.

وكتاب «السحر الأحمر» الصادر في تسعينيات من القرن الماضي، ويحتوي على دعوات وتسخير واستحضار للجن، وكتاب «بشارات أولياء الرحمن وحسرات ضحايا الهوى والشيطان» وهو من الكتب الروحانية الحديثة، ويتضمن نماذج وقصصا عن بعض التابعين من ضحايا الشيطان وضحايا العشق والهوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news