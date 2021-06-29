شاهد صورة نادرة لطفل وطفلة صارا نجمين سينمائيين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة دلال عبد العزيز تحتضن طفلتها دنيا سمير غانم رفقة الفنانة هالة فؤاد محتضنة طفلها هيثم أحمد زكي الابن الوحيد للنجم الراحل أحمد زكي، والذي توفي بعد وفاة والده بفترة قصيرة.

وكان موقع "صور مصر زمان" قد نشر الصورة النادرة للفنانتين تحتضنان الطفلين اللذين صارا نجمين سينمائيين لاحقين.

ويذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى بحالة غير مستقرة، بسبب التليف، والضرر الذي اصاب مساحة واسعة من الرئيتين نتيجة للاصابة بفايروس كورونا.

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