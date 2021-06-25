أفلام من 33 دولة تتنافس على جوائز «أسوان» لأفلام المرأة

المصدر: د ب ا

تنطلق اليوم الجمعة، أولي أيام عروض وفعاليات النسخة الخامسة، من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي يستمر حتى يوم 29 الجاري، وهي النسخة التي تتنافس 33 دولة للفوز بجوائز مسابقاتها.

وتبدأ فعاليات اليوم الجمعة، بافتتاح منتدى «نوت»، الذي يُقام للعام الخامس، وتدير نقاشاته الدكتورة عزة كامل، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم.

كما تُقام اليوم ندوة حول الشخصيات التي كرمها المهرجان، في حفل الافتتاح، الخميس، حيث كان من بين المكرمات من خارج الوسط السينمائي، رئيس المجلس القومي للمرأة المصرية، الدكتورة مايا مرسي، والكويتية فايزة الخرافي، أول امرأة تتولي رئاسة جامعة عربية.

ومن الوسط السينمائي، كرم المهرجان، الباحثة السينمائية المصرية، مني البنداري، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والمخرجة المصرية، ساندرا نشأت، والنجمة المصرية الهام شاهين، والفنانة الفرنسية ماشا مريل.

وبحسب بيان، فإن النسخة الخامسة من المهرجان هذا العام، تشهد إقامة خمس مسابقات، هي مسابقة الأفلام الطويلة، ويشارك فيها 11 فيلما، من إنتاج 15 دولة، ومسابقة الأفلام القصيرة، ويشارك فيها 14 فيلما انتجتها 15 دولة، وذلك بجانب مسابقات للفيلم المصري، وأفضل فيلم يورو متوسطي، ومسابقة أفلام الورش التي أقامها المهرجان هذا العام لشباب السينمائيين.

كما تشهد النسخة الخامسة من المهرجان، مشاركة وفد من السينمائيات النيجيريات، حيث يشاركن بجلسة عمل حول التعاون بين صناع السينما المصرية، بصفتها الأقدم في أفريقيا، وصناع السينما النيجيرية، بصفتها الأكبر انتاجا في القارة السمراء.

وكان حفل افتتاح المهرجان، أمس، قد جرى بحضور وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ اسوان، اللواء أشرف عطية، ورئيس هيئة تنشيط السياحة بمصر المهندس أحمد يوسف، ورئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، الدكتورة ميا مرسي، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، وحشد من صناع ونجوم السينما بمصر وعدد من بلدان العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news