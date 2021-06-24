المصدر: د ب ا

قال رئيس حديقة حيوان كابول إن هناك 149 نوعا من الحيوانات مهددة بالانقراض في أفغانستان، وذلك من بين 500 نوع من الحيوانات الموجودة في البلاد.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الاخبارية اليوم الخميس عن عزيز جول ثاقب، رئيس حديقة الحيوان، قوله أمس أثناء تجمع بمناسبة أسبوع البيئة، إنه إذا استمر الصيد الجائر، فسوف تنقرض الكثير من الحيوانات النادرة في أفغانستان.

وقال إن التلوث البيئي والصيد الجائر من بين العوامل الرئيسية وراء انقراض الحيوانات.

وأكد رئيس حديقة حيوان كابول على أنه «لا يجب أن يقوم الاشخاص بصيد الحيوانات، ولا يجب أن يقوموا بتهريبها، ويتعين على أصحاب النفوذ عدم الاحتفاظ بالحيوانات في منازلهم من أجل إسعاد بعض الأشخاص الآخرين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news