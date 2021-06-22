فلسطيني يحقق حلمه بإقامة أول فندق للحيوانات الأليفة

المصدر: الضفة الغربية ■ رويترز

حقق الفلسطيني جورج غطاس حلمه بإقامة فندق للحيوانات الأليفة على تلة في بلدة بيرزيت بالضفة الغربية، ليقدم حلاً لمن لا يجدون مكاناً لحيواناتهم الأليفة عندما يسافرون في مهمات عمل أو لقضاء عطلة.

وقال غطاس في فندقه «قصر الحيوانات الأليفة»: «طول عمري بَربّي كلاب وحيوانات أليفة، كنت دايماً اتغلب وين لما بدي أسافر أحط الكلاب، أو لما بدي أحممهم أو ألاعبهم ما في ولا مكان في البلد يعمل هاي الأشياء».

وكان مشروع غطاس بمثابة ضرب من الجنون بالنسبة للبعض، بل قال هو نفسه إن المشروع «كان مغامرة كبيرة».

ويتكون الفندق من ثلاثة طوابق اختار غطاس أن يكون الطابق الأخير مكاناً لسكنه، وفي المدخل يقع محل صغير يبيع كل الاحتياجات الأساسية من أطعمة وإكسسوارات للكلاب والحيوانات الأليفة.

ويقدم غطاس مجموعة من الخدمات في فندقه لا تقتصر على أماكن لنوم الكلاب والقطط والطيور الأليفة. ويوفر الفندق أيضاً خدمة الاستحمام والحصول على جلسات لتجفيف الشعر وقص الأظافر.

وأوضح غطاس أنه يعطي للحيوانات خيارات متعددة، فمنها من يقيم في غرفة منفردة ويشاهد التلفزيون إذا كان معتاداً على ذلك، أو يقيم في غرفة مزدوجة إن كان يحب مرافقة حيوان آخر له. ويمكن للكلاب ممارسة الرياضة في حديقة الألعاب أو الاستمتاع بمياه حمام السباحة في بهو الفندق.

وقال غطاس إن بإمكان أصحاب الحيوانات الأليفة إحضارها للحصول على الخدمات المتوافرة من الاستحمام وقص الشعر وتجفيفه خلال النهار والمغادرة بعد ذلك. ورغم أن الخدمات التي يقدمها الفندق هي لفئة محدودة في المجتمع الفلسطيني، إلا أن غطاس يرى أن هذه الفئة بحاجة إلى تلك الخدمات.

وترى أمينة عريقات، التي عادة ما ترسل كلبتها إلى الفندق لقص شعرها وأظافرها، أن الفندق مشروع مهم للغاية. وقالت فيما كانت «بيلا» كلبتها المدللة تستمتع بوقتها في الفندق «مهم يكون في مكان آمن للحيوانات، خصوصاً في ناس كثير بيكون عندها أمور بدها تعملها.. مش عارفة وين تحط الكلب».

ويطمح غطاس في المستقبل إلى أن يخصص جزءاً من ريع مشروعه لرعاية الحيوانات المشرّدة في الشوارع.

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