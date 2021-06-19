رغدة: أحمد زكي قال لمدير أعماله انزل هات المأذون.. ولهذه الأسباب لم أتزوجه

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

احتفلت الفنانة السورية رغدة، أمس، بعيد ميلادها، وهي الفنانة التي عرفت بقربها الكبير من الفنان الراحل احمد زكي، كما حققت نجاحا كبيرا فى السينما المصرية والسورية فى فترة الثمانينيات، كما أن ملامحها الأوروبية كانت من أهم مزاياها، فشاركت في عدد من الأفلام السورية مع الفنان السورى دريد لحام من خلال فيلمى "التقرير" و"الحدود"، كما شاركت فى العديد من الأفلام فى السينما المصرية، من خلال أفلام مثل فتاة من إسرائيل، عيون الصقر، خيوط العنكبوت، بناتنا فى الخارج، النشالات الفاتنات، الرجل اللى باع الشمس وغيرها من الأعمال.

ورغم مرور سنوات على رحيل النجم المصري، ما زالت علاقته بالفنانة رغدة موضوعا للقيل والقال في البرامج الفنية، وكانت الفنانة رغدة كشفت فى أحد لقاءاتها التليفزيونية عن علاقتها بالراحل أحمد زكى قائلة "إحنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبناش بعض زى روميو وجوليت، بس كتير حبينا بعض، أنا كنت بفهمه كتير، رغم إنه مكانش بيتكلم كتير، يعنى مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلى وأنا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس إحنا كنا على طول زى القط والفار مع بعض، علاقة غريبة".

وشكلت رغدة ثنائيا مع النجم الراحل ورغم أنهما لم يجمعهما سوى 4 أفلام إلا أنها تعد من أنجح أفلامهما التى حققت جماهيرية كبيرة، وهي "كابوريا"، "الإمبراطور"، "استاكوزا"، و"أبو الدهب".

وأضافت رغدة فى تصريحاتها "تعرف ليه أنا مرتبطتش بيه علشان كان فى آخر سنة على سرير المرض، ومرديتش أتحط فى موقف الإجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين أنا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصلة، وهو أيضاً، فين المشكلة وإيه العيب إننا نرتبط".

وتابعت الفنانة السورية قائلة: "لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو على سرير المرض، قال لمدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدا، علشان أقطع الألسنة كلها، وأنا اللى كنت أقوله لأ، علشان هو كان بيحتضر، وأنا رفضت إن يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم"، واختتمت حديثها قائلة "أنا حبيت ابقي للنهاية معاه، أحمد دخل الغيبوبة على كتفى أنا، وبعدها بكام يوم صعدت روحه لبارئها".

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