أحمد حلمى يسوق ويغني: مش عارف اتخالفت عشان السرعة ولا صوتي !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شارك النجم أحمد حلمي، متابعيه وجمهوره، فيديو طريفا بأسلوبه الكوميدي المعتاد وهو يغنى أغنية "حلو وكداب" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، موضحًا فى تعليقه على الفيديو أنه حصل على مخالفة مرورية، وفى تعليق طريف بعد رصده بالرادار، قال حلمى، "أنا اتصورت رادار بس مش عارف بسبب السرعة ولا صوتى".

وظهر حلمى فى مقطع الفيديو يقود سيارته وهو منسجم مع كلمات الأغنية ويردد وراء التسجيل الصوتى الأغنية ويبدو مستمتعا، ويأتى هذا فى وقت يتفاعل فيه أحمد حلمى بشكل كبير مع جمهوره عبر منصات السوشيال ميديا، ويشاركهم فيديوهات وصور متنوعة مع أسرته وأصدقائه من الفنانين.

وكان النجم أحمد حلمى، حسب "اليوم السابع" المصري، طلب من جمهوره ومتابعيه عبر حساباته على إنستجرام وفيس بوك وتويتر، وضع تعليق مناسب على صورة جمعته مع صديقه النجم كريم عبد العزيز، داخل السيارة، حيث نشر حلمى الصورة مع كريم، صحبها بتعليق: "حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دى؟ وهكتب اسمه عليه".

من ناحية أخرى، يستعد النجم أحمد حلمى، لمسلسله الجديد "النجيب"، عن قصة للأديب نجيب محفوظ، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء حلمى من تصوير فيلمه الجديد، التى تشاركه بطولته النجمة روبى.

كما يحضر أحمد حلمى لفيلم جديد يكتبه المؤلف هيثم دبور، ويتولى إخراج العمل محمد شاكر، ويتكتم صناعه على التفاصيل، حيث يقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد أحمد حلمى عبر صفحته على تويتر.

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