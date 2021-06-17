بلاغ يتهم محمد حسين يعقوب بالزواج من 20 فتاة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تقدم المحامي المصري هاني سامح ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي، ضد محمد حسين يعقوب يتهمه فيه بالزواج من 20 فتاة صغيرة، وغسيل أموال بالملايين، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكد هاني سامح، أن الجهات المختصة تحقق في البلاغ المقدم للنائب العام ضد محمد حسين يعقوب، مشيرا إلى أن "البلاغ الذي تقدم به تحول إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في العريضة رقم 77441 قيد الفحص باستئناف القاهرة، وأنه في انتظار استدعائه لسماع أقواله لما جاء في مضمون البلاغ".

وذكر البلاغ أن "المشكو في حقه تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وهدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوعا رسميا من الخطابة، وحيث شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقه محمد عبد المقصود، في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من 20 فتاة صغيرة رغم كهولته".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news