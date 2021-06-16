محمد رمضان «ثابت».. ويثير الجدل بـ«غمزة عين ومستورة»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حققت الأغنية الجديدة التي طرحها الفنان محمد رمضان بعنوان «ثابت» مشاهدات كبيرة على قناة الفنان على «يوتيوب» لتحقق مئات الآلاف من المشاهدات في نحو ساعات.

وغرّد محمد رمضان على حسابه على «تويتر»: «اللهم اجعلنا نستطيع أن نسعد الناس... كليب #ثابت دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب».

وأرفق محمد رمضان التغريدة، بمقطع فيديو قصير، افتتحه بـ«صباح الخير.. صحيت من النوم النهارده فتحت الواتس أب، لقيت محمد سامي بعت لي كليب ثابت بعد ما اتلون... وبيقول لي هتنزله على اليوتيوب امتى؟.. فقلت له والله أنا ويوتيوبي وإنستجرامي وفيس بوكي ولحم كتافي من خير الجمهور.. ملك جمهوري.. الوقت اللي عاوزني الجمهور أنزل الكليب هانزله.. قال لي أنا شايف إن الجمعة أنسب ميعاد عشان الناس تبقى في إجازات ويتشاف كويس».

وأضاف أنه قال للمخرج محمد سامي: «والله الناس الشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة تسعد الناس بينزلوها علطول وما بيستنوش»، داعياً الجمهور إلى مشاهدة كليب «ثابت»، مختتماً مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بـ«غمزة عين» وكلمة «مستورة».

من ناحيتهم، تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمات محمد رمضان في مقطع الفيديو القصير الذي يروّج لكليب الأغنية.

وبينما أشاد البعض بمحمد رمضان، انتقد آخرون طريقة الفنان، وما تستدعيه كلماته الجديدة من مقطع فيديو سابق أثار أزمة، حينما تحدث رمضان بنفس الأسلوب تقريباً عن «التحفظ على أمواله في أحد البنوك المصرية».

وقالت صاحبة حساب رداً على محمد رمضان: «الغرور مقبرة الفنان»، وانتقد آخرون الأغنية قائلين: «لا ثابت ولا حاجة كلام الأغنية فاضي».

اللهم اجعلنا نستطيع ان نسعد الناس ❤️ كليب #ثابت دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح pic.twitter.com/wk6WeBkkku — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) June 16, 2021

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