"بالهنا والشفا"...عادل إمام يعلق على إختراق حساب أحمد فهمي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

وجه الفنان المصري عادل إمام، رسالة في أول ظهور له بعد وفاة الفنان سمير غانم، بعدما سخر من اختراق حساب الفنان أحمد فهمي عبر موقع "فيسبوك". ونشر "الزعيم" صورة له من أحد أعماله وهو يشرب العصير في تعليق على صورة أحمد فهمي التي تعرضت للاختراق، وعلق عليها قائلا: "بالهنا والشفا".

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير صورة حساب أحمد فهمي على "فيسبوك" ومكتوب عليها HAKED وتعليق: "أنا مش بعيد .. الدور على مين"، فيما كشفت زوجته الفنانة هنا الزاهد، عن اختراق الهاكرز لصفحته، وردت على رسالة فهمي، قائلة: "يا جماعة صفحة فهمي اتعمل عليها هاك وبنحاول نرجعها".

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرصنة التي تعرض لها أحمد فهمي ما هي إلا دعاية لفيلمه الجديد "العارف" المقرر طرحه يوم 12 يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس "كورونا".

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