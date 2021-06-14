وفاة هندي متزوج من 39 امرأة وله 100 من الأبناء

المصدر: نيودلهي -رويترز

قال رئيس وزراء ولاية ميزورام الهندية إن رجلا يبلغ من العمر 76 عاما وله 39 زوجة و94 من الأبناء ويوصف بأنه رب أكبر أسرة في العالم توفي في شمال شرق البلاد.

وأضاف زورامتانجا الذي لا يستخدم سوى اسمه الأول على تويتر أن الرجل الذي يُدعى زيونا تشانا ويرأس طائفة مسيحية محلية تسمح بتعدد الزوجات توفي أمس الأحد.

ويبلغ العدد الإجمالي لأفراد أسرة زيونا 167 فردا وهي الأسرة الأكبر على مستوى العالم وفقا لما تقوله وسائل إعلام محلية لكن هذا يتوقف على ما إذا كان العدد يشمل أحفاد زيونا البالغ عددهم 33 حفيدا.

وأنجب وينستون بلاكمور رئيس طائفة من المورمون في كندا تسمح بتعدد الزوجات حوالي 150 طفلا من 27 زوجة ويصل عدد أفراد أسرته إجمالا إلى 178 شخصا.

وكان زيونا يعيش مع أسرته في بيت من أربعة طوابق باللون الوردي ويضم حوالي 100 غرفة في قرية باكتاونج النائية في ميزورام والتي أصبحت مزارا سياحيا بفضله حسبما قال رئيس حكومة الولاية.

وتُعرف الطائفة باسم "تشانا" وأسسها والد زيونا عام 1942 وتضم في عضويتها مئات الأسر. وعقد زيونا قرانه على زوجته الأولى وهو في سن 17 عاما ويقول إنه تزوج ذات مرة 10 نساء في عام واحد.

وكانت الزوجات يتقاسمن مهجعا قريبا من غرفة النوم الخاصة بزيونا، ويقول السكان المحليون إنه يفضل وجود سبعة أو ثمانية منهن إلى جانبه طوال الوقت.

وعلى الرغم من حجم الأسرة الكبير بالفعل، كان زيونا قد قال في مقابلة معه عام 2011 إنه يرغب في توسيعها. وأضاف "أنا مستعد لتوسيع عائلتي وأرغب في المضي قدما في أي زيجة أخرى".

وتابع "لدي أشخاص كثيرون أرعاهم وأعتني بهم وأعتبر نفسي رجلا محظوظا".

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