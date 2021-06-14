1200 نوع بحديقة الحيوانات في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ■ وام

تعد حديقة الحيوانات للحياة البرية بمنطقة كابر في أم القيوين من أهم الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة في الإمارة، إذ يقصدها العديد من الزوار مع عائلاتهم لتقضية أوقات ممتعة في كنف الحياة البرية مع أكثر من 1200 نوع من الحيوانات والطيور، كالنمر الأبيض الذي ينتمي لفصيلة النمور النادرة في العالم، والأسد الأبيض، وغيرهما من الحيوانات والأنواع المهددة بالانقراض التي تزخر بها الحديقة.

وقال مدير عام حديقة الحيوانات للحياة البرية في أم القيوين، الدكتور فيصل يونس، إن «الحديقة افتتحت، أخيراً، بشكل تجريبي، ومن المتوقع انطلاقها رسمياً خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كل الإضافات والتعديلات».

وأشار إلى أن الحديقة تضم، إضافة إلى الجاكوار الأسود والمرقط والفهود والدببة والضباع الإفريقية والعربية، أنواعاً عديدة من الطيور والقرود والزواحف والمها العربي والغزلان، كما تضم بحيرة للتماسيح، وأخرى للأسماك والبجع.

وأوضح يونس أن الحديقة تحتضن أنواعاً عديدة من الطيور والقرود والزواحف، إلى جانب ثالث أكبر سلحفاة في العالم، إذ تبلغ من العمر 132 عاماً، وتعيش في الحديقة وسط اهتمام وعناية فائقة من قبل المختصين، لافتاً إلى أن الحديقة نجحت في إكثار عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض، ما يتيح للزوار رؤية هذه الأنواع في حظائر تشبه إلى درجة كبيرة موطنها الطبيعي.

وأضاف مدير عام الحديقة أنه تتم متابعة هذه الحيوانات يومياً من قبل طاقم بيطري، كما تحظى تغذيتها بعناية خاصة لما لها من دور في الحفاظ على صحتها، وذلك لضمان تكاثرها وتزاوجها، وإثرائها بالتوالد والتبادل مع الحدائق الأخرى.

وأكد يونس أن الحديقة تعد ملاذاً آمناً لكثير من الحيوانات المهددة بالانقراض، إذ تعد محمية طبيعية لتلك الأنواع التي خصصت لها الحديقة أماكن نظيفة ومناسبة لها، كما أن هناك كشفاً دورياً على معظم الحيوانات والطيور، ما يساعد على الحفاظ على حياة المهدد منها بالانقراض.

ونوه يونس بأن الحديقة مكان مثالي لاصطحاب الأطفال لكي يتعرفوا فيه إلى كل تفاصيل الحياة البرية، ولتنمية مهاراتهم في التعامل مع الحيوان وأساليب الحفاظ على البيئة.

وتقع حديقة الحيوانات للحياة البرية بمنطقة كابر، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن مدينة أم القيوين.

فيصل يونس:

• «الحديقة تعد ملاذاً آمناً لكثير من الحيوانات المهددة بالانقراض، ما يساعد في الحفاظ عليها».

• الحديقة تحتضن ثالث أكبر سلحفاة في العالم، وتبلغ من العمر 132 عاماً.

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