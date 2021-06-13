«لنجعل هذا الصيف أخضر».. حملة تستمر 3 أشهر في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر» للسنة السادسة على التوالي، تحت شعار «اصنع ذكريات تدوم إلى الأبد»، إذ ستكون الحملة لهذا العام رقمية من خلال منصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر قنواتها الداخلية والخارجية.

وتهدف الحملة - التي تستمر ثلاثة أشهر - إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام وإحداث تأثير إيجابي على البيئة، وحثهم على استخدام الخدمات والخصائص المبتكرة المتوافرة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي لإدارة ومراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه، إلى جانب الاستفادة من الإرشادات التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم على ترشيد الاستهلاك، واتباع نمط حياة واعٍ ومستدام بخطوات بسيطة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة توفر كل السبل لتعزيز ثقافة الاستدامة ورفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول مسؤوليتهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر بما يدعم جهود حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية»، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنّى استراتيجية متكاملة لإشراك الجميع في جهود الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بأسلوب مُبتكر، وتحفيز التنافس الإيجابي في ما بينهم لترشيد الاستهلاك.

وتسلط حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر» هذا العام الضوء على مبادرة «الحياة الذكية» التي تتيح المجال أمام المتعاملين لمراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً، إذ يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم.

سعيد محمد الطاير:

• «الهيئة توفر كل السبل لتعزيز ثقافة الاستدامة والترشيد».

• الحملة هذا العام تسلط الضوء على مبادرة «الحياة الذكية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news