الفنانة أمل عباس تروي تفاصيل الخطأ الطبي الذي تسبب بشللها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة العراقية المصرية، أمل عباس، تفاصيل رحلة علاجها، وإصابتها بالشلل بسبب خطأ طبي.

وظهرت أمل عباس، على كرسي متحرك، ضيفة على برنامج «ع السيف» عبر قناة ««ATV» الكويتية.

وقالت عباس إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوكي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوثها على كرسي متحرك. وقالت إن الأطباء أخبروها بضرورة إجراء عملية جراحية في صمام القلب لأنه الوضع حياة أو موت بالنسبة لها، وترتب على العملية الأولى إصابتها بنزيف داخلي على النخاع الشوكي، وفي أثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها.

وأشارت أمل عباس، إلى أن الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدمها بعد هذه العملية، لكنها لا تفقد الأمل وتعيش على أمل استعادة حركتها مرة أخرى.

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