نسخة من خدمة «بارامونت بلس» باشتراك مخفّض

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

تعتزم مجموعة الإعلام والترفيه الأميركية العملاقة «فياكوم» إطلاق نسخة جديدة من خدمة بث الأفلام والعروض التلفزيونية عبر الإنترنت «بارامونت بلس»، باشتراك مخفض قدره 4.99 دولارات شهرياً مع بث إعلانات على الخدمة لتعويض الخصم في قيمة الاشتراك. ويبلغ الاشتراك الأصلي في خدمة «بارامونت بلس» الخالية من الإعلانات 9.99 دولارات شهرياً.

وبحسب موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن النسخة الجديدة من «بارامونت بلس»، التي تحمل اسم «إسينشل»، ستطلق اليوم، لتحلّ محل خدمة «سي.بي.سي أول أكسيس»، التي تتضمن بث إعلانات مقابل اشتراك مخفض للمستخدمين، لكنها تضمن مشاهدة جميع خدمات شبكة «سي.بي.إس» التلفزيونية الأميركية، ويمكن لمشتركي خدمة «سي.بي.إس أول أكسيس» مقابل 5.99 دولارات شهرياً، استكمال فترة اشتراكهم، لكن هذه الخدمة لن تكون متاحة لمشتركين جدد اعتباراً من الغد. وما يميّز الخدمة الجديدة «إسينشل» عن «سي.بي.إس أول أكسيس»، أن المشتركين يمكنهم مشاهدة برامج «ماركيو سبورتس»، التي تشمل بث بطولات كرة القدم الأميركية، والدوريات الأوروبية لكرة القدم، وبطولات أوروبا لكرة القدم، والأخبار العاجلة من خدمة «سي.بي.إس.إن»، وكل برامج وأفلام «بارامونت»، كما تشمل الخدمة العروض التي تبثها القنوات المملوكة لمجموعة «فياكوم سي.بي.إس». وقالت «فياكوم سي.بي.إس» إنها أضافت ستة ملايين مشترك جديد لخدمات «بارامونت بلس» و«شوتايم أو.تي.تي» و«بي.إي.تي بلس»، خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى 36 مليون مشترك في مختلف أنحاء العالم كانوا موجودين في نهاية الربع الأخير من العام الماضي.

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