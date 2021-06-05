حمل باندا.. خبر سارّ لمطاعم في طوكيو

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

أدى الحمل المحتمل لأنثى باندا عملاقة في حديقة حيوانات في طوكيو إلى قفزة وجيزة بنسبة 29% أمس في سعر أسهم مطاعم مجاورة، بعدما أثار النبأ حماسة مستثمرين. وأعلنت حديقة أوينو للحيوانات، التي أعادت فتح أبوابها أمس بعد إغلاق استمر خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا، أن أنثى الباندا شين شين تظهر علامات حمل مطلع مارس.

وزفت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي هذا النبأ للإعلام، ما أعطى زخماً لأسهم مطاعم قريبة من حديقة الحيوانات ترقباً لازدياد عدد الزوار في حال ولادة صغير الباندا المنتظر.

ويشكل الحمل نبأ ساراً لطوكيو التي تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وأشارت كويكي إلى أن التكهنات بحمل الباندا تخيب في بعض الأحيان، لكنها أبدت أملها في أن تُثبت صحة النبأ قريباً.

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