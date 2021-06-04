استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب مصري والسبب أدهش الطبيب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حالة مرضية نادرة شهدتها محافظة مطروح لشاب (27 عاما)، إعتاد لأسباب نفسية أكل الشعر من أماكن مختلفة من جدسه وخاصة شنبه، حتى تكونت في معدته كومة قوية ومتماسكة من الشعر، بلغ وزنها 3 كيلو غرام، تسببت له بآلام عانى منها الشاب لعدة سنوات.

الدكتورطارق الكاسح، استشارى الجراحة العامة، والطبيب المعالج للشاب، أكد ل"صحيفة "الوطن"، أن الحالة نادرة جدا، ولم يرى مثيل لها فى مصر، رغم أنه عمل قرابة 40 سنة أخصائي جراحه.

وأضاف: «حضرالمريض للكشف وهو شاب، وبدأت أتابع الحالة،على أساس أنها ورم فى البطن، لأن صور الأشعة التلفزيونية كانت تؤكد ذلك، لكن ومع المتابعة لاحظت وجود فراغات في أماكن من جسده، وخاصة الذقن، والشارب، ومنطقة الصدر، وسرعان ماتبين لي أن الشاب ولأسباب نفسية يأكل شعره منذ عشر سنوات، ماتسبب في تكون كتلة الشعر الكبيرة داخل معدته، التي كانت تسبب له بآلام شديدة، ومستمرة".

وأضاف الطبيب أنه أمام هذه الحالة كان التدخل الجراحي هو الحل الوحيد، مشيرا أن العملية استمر قرابة 3 ساعات، وأسفرت عن استخراج كتلة شعر بلغ وزنها ثلاث كيلوجرامات».

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