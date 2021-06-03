نسرين الخواجة.. أول إماراتية تحصل على الدكتوراة في طب الأورام

المصدر: وام

حصلت الدكتورة نسرين علي الخواجه على العديد من الشهادات العلمية في طب الأورام، والطب النفسي لتكون أول إماراتية تحصل على درجة الدكتوراة في طب الأورام، من المملكة المتحدة، وقبلها ماجستير الصحة النفسية من الكلية الملكية البريطانية في لندن، وتم تكريم الدكتورة نسرين لمرتين بجائزة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للتفوق العلمي والتميز.

والدكتورة نسرين حائزة على شهادة البورد العربي في الطب النفسي وشهادة البحث العلمي من جامعة هارفرد ودبلوم العلاج المعرفي السلوكي وكذلك دبلوم المهارات النفسية.

وقالت الدكتورة نسرين أنها بدأت العمل في شركة "صحة" طبيب عام، وشرعت لها "صحة" الأبواب واسعة لمواصلة تعليمها والحصول على أعلى الدرجات العلمية، وقدمت لها كل أنواع الدعم لتحقيق أهدافها، ورغبتها في العمل في مستشفى عالمي المستوى، وشبكة رعاية صحية مرموقة تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت أن شركة "صحة" مهدت لها السبل للحصول على المزيد من المعارف والخبرات، مما أهلها لن تكون من أكثر الأطباء النفسيين الإماراتيين الحاصلين على أوراق اعتماد دولية فريدة من نوعها، وكذلك حصولها على البورد العربي في الطب النفسي، وشهادة كلية الطب بجامعة هارفارد في البحث، ودبلوم العلاج السلوكي المعرفي، ودبلوم الكفاءات النفسية، وتعزيز خبرتها الإكلينيكية والبحثية، وتولي منصب استشاري الطب النفسي في مستشفى "توام".

وتتطلع الدكتورة نسرين الخواجه من خلال عملها في مهنة الطب النفسي، والأورام، لتقديم وتحسين الرعاية الطبية والخبرة لعلاج مرضى السرطان في الإمارات، حسب البرتوكولات العالمية المعتمدة، والخبرات العميقة التي اكتسبتها من خلال دراستها وعملها، خاصة وأن الصحة النفسية تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدول والحكومات والشعوب.

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