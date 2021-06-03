إرسال ديدان إلى الفضاء لسبب غريب!

المصدر: لندن -د ب أ

من المقرر أن يتم إطلاق مئات الديدان الصغيرة إلى محطة الفضاء الدولية، لمساعدة العلماء في فهم المزيد بشأن فقدان العضلات البشرية وكيفية تجنب ذلك. وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه سوف يتم نقل أنواع الديدان الخيطية إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الخميس، كجزء من مشروع جديد يشارك فيه علماء بريطانيون.

من المعروف أن الديدان، التي يبلغ حجمها نحو ملليمتر واحد، تشترك مع البشر في الكثير من الخصائص البيولوجية. ومن المأمول أن يساعد البحث في تسليط الضوء على تطوير علاجات جديدة لـ "الحثل العضلي"، وهي مجموعة من الظروف الوراثية التي تتسبب في إضعاف العضلات بصورة تدريجية.

وتأتي المهمة بعد بحث سابق أجراه نفس الفريق في عام 2018، كان يبحث في كيفية تأثير التغيرات الجزيئية في الفضاء على العضلات والتمثيل الغذائي. وسوف تهدف التجارب الجديدة هذه المرة، إلى تحديد الجزيئات الدقيقة التي تتسبب في تلك المشاكل، وأيضا إلى اختبار علاجات جديدة لمنع فقدان العضلات عند انعدام الجاذبية.



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