هل المشاكل العاطفية سبب إعتزال آمال ماهر؟: أريد الابتعاد

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

تصدرت المطربة المصرية الشهيرة آمال ماهر حديث الناس ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الإجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم معلنة، اعتزالها النهائي للغناء والفن، وفوجئ جمهور آمال ماهر بمنشور كتبته على "فيس بوك" ومنصات التواصل المختلفة قالت فيه "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي".



وتابعت قائلة: "أُعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء.. وإن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا ؟.. فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط .. فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير".

واختتمت آمال رسالتها المؤثرة الموجهة للجمهور وشكرت متابعيها قائلة : "شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور .. و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا".

وتردد أن آمال تمر بحالة عاطفية ونفسية سيئة جدا حيث أعلنت خلال ال24 ساعة الماضية أيضا خبر فسخ خطبتها، والغريب أن هذه الخطبة لم يكن الكثير يعلم بأمرها سواء من الجمهور أو المقربين من آمال من الوسط الفني ..وفاجأت آمال الجميع بمنشور قالت فيهكنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء".

وتردد أن الخطبة كانت من رجل أعمال شهير جدا وتمت منذ شهرين تقريبا ورفضت آمال الإعلان عنها أو معرفة الناس لاسم العريس، وبعد اسابيع من الخطبة دبت خلافات بين الخطيبين وأدت لمشكلات كبيرة انتهت بفسخ الموضوع وهذا إثر سلبا على آمال وجعلها تبتعد ولم تتمالك نفسها الا باعلان خبر الاعتزال لان حالتها النفسية لا تؤهلها للغناء حاليا والتركيز في عملها من وجهة نظرها.

المقربون من آمال ماهر يشيرون لتأثرها العاطفي وتأثير ذلك الدائم على حياتها العملية حيث قبل هذه الأزمة كانت قد تغيبت لفترة طويلة عن الساحة الفنية لأسباب وصفتها بأنها شخصية وعاطفية وقهرية.

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