قط بلجيكي شهير يجتذب الآلاف إلى «الشانزليزيه»

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

أصبح القط الذي ظهر في الرسوم الكاريكاتيرية البلجيكية للرسام الكاريكاتيري الساخر فيليب جيلوك عامل جذب سياحي في باريس، حيث ظهر أيقونة كتاب الرسوم الهزلية في الشانزليزيه في هيئة 20 تمثالاً برونزياً كبيراً يزن كل منها 1200 كيلوغرام.

وتحت عنوان «لو شا دويامبول» (القط يتجول)، يمكن رؤية تماثيل القط في جادة العاصمة الفرنسية حتى التاسع من يونيو.

وبعد ذلك سوف تمضي في جولة عبر فرنسا وسويسرا وإيطاليا ولوكسمبورغ. ومن المتوقع أن تنتهي رحلتها في 2024 عند متحف القط الجديد في بروكسل.

ومنذ افتتاح المعرض المقام في الهواء الطلق في نهاية مارس، جذب الرمز الهزلي «لو شا» الذي ابتكره جيلوك الآلاف من الزوار إلى الشانزليزيه.

وبيعت التماثيل سريعاً، بحسب ما قاله الرسام الكاريكاتيري والممثل لصحيفة «لوباريزيان». ويبلغ السعر لكل عمل ما بين 300 ألف و400 ألف يورو.

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