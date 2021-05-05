يومان مع ذكرى سعدالله ونوس في «العويس» بدبي

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي خلال 25 و26 الجاري، ملتقى فكرياً افتراضياً عن الكاتب المسرحي الراحل سعدالله ونوس بعنوان «الأمل ينتصر والحلم يستمر»، ضمن خطتها الهادفة إلى إعادة إحياء ذكرى مبدعين عرب كبار فازوا بجائزة سلطان بن علي العويس في مختلف الحقول.

وتشارك في الندوة نخبة من الشخصيات الفكرية والفنية بشهادات وبحوث ودراسات عن المسرحي الراحل الذي فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل القصة والرواية والمسرحية الدورة الأولى (1988 ـ 1989) وجاء في حيثيات الفوز: «سعدالله ونوس يتعامل مع الواقع العربي برؤية واضحة من الناحيتين النظرية والعملية، واعية لدور المسرح في تعميق الإحساس الجماعي بالمصير التاريخي».

يشارك في الملتقى كل من: الفنانة القديرة نضال الأشقر (لبنان)، والكاتب المسرحي فرحان بلبل (سورية)، والفنان أحمد الجسمي، والكاتب والفنان عبدالله صالح (الإمارات)، والناقد المسرحي الدكتور عزالدين المدني (تونس)، والشاعر والكاتب المسرحي بول شاوول (لبنان)، والناقدة الأكاديمية الدكتورة ابتهال الخطيب (الكويت)، والكاتب والمخرج المسرحي عبدالإله عبدالقادر (العراق)، والناقد والأكاديمي الدكتور حسن يوسفي (المغرب)، والكاتب المسرحي نجم الدين سمان (سورية)، والكاتبة ديما سعدالله ونوس (سورية)، ويدير الملتقى الدكتور حبيب غلوم (الإمارات)، والناقد المسرحي عصام أبوالقاسم (السودان).

ويعد سعدالله ونوس (1941 ـ 1997) أحد أهم المسرحيين السوريين ممن أسهموا في إثراء المسرح العربي، فقد أبدع مسرحاً جديداً مختلفاً عن مسرح الخطابة. ومن بين مسرحياته: «الفيل يا ملك الزمان» 1969، و«الملك هو الملك» 1977، و«رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة» 1978.

أحد أهم

المسرحيين الذين

أسهموا في إثراء

الإبداع العربي.

نخبة من الشخصيات تقدم شهادات عن المسرحي الراحل.

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