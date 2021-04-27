ريا أبي راشد سفيرة للنوايا الحسنة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تعيين مقدمة البرامج التلفزيونية، ريا أبي راشد، سفيرة إقليمية للنوايا الحسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعملت ريا كمناصرة بارزة للمفوضية منذ عام 2017، وسخرّت صوتها وحضورها الإعلامي في المناصرة والتوعية بقضايا اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم.

وقبل تعيينها، عملت ريا مع المفوضية من خلال مشاركتها في عدد من الحملات والأنشطة، وهي تعد أول امرأة عربية يتم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية. وبدأ التعاون بينها وبين المفوضية عام 2017 من خلال «إم بي سي الأمل»، وواصلت منذ ذلك الحين دعمها لحقوق اللاجئين من خلال مشاركتها عبر المنصات الرقمية في حملات المفوضية الرمضانية، وحملات الشتاء، وكذلك في النداءات الطارئة المختلفة التي تطلقها المفوضية.

وقالت ريا أبي راشد: «يشرفني أن يتم اختياري سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية. وبينما أدرك حجم المهمات والمسؤوليات التي تنتظرني، إلا أنني أتمنى أن أتمكن من تحقيق أثر إيجابي، ولو كان بسيطاً، في حياة الأشخاص الأكثر احتياجاً في منطقتنا، وأتوجه بالشكر الجزيل لمفوضية اللاجئين لمنحي هذه الثقة». وعلى مدار مسيرتها الممتدة على مدار عقدين، نجحت ريا، اللبنانية الأصل، في ترسيخ مكانتها كشخصية إعلامية بارزة في العالم العربي، حيث اشتهرت بإجراء المقابلات مع عدد من أبرز المشاهير العالميين، وتقديم برامج تلفزيونية حظيت بشعبية واسعة. ريا أبي راشد مذيعة ومنتجة في مجموعة «إم بي سي»، وشاركت في تقديم برنامج المواهب التلفزيوني الناجح «أرابز غوت تالنت» (Arab’s Got Talent)، كما أنها مقدمة برنامج «سكوب مع ريا»، الذي يقدم لجمهور المنطقة أحدث أخبار السينما والمقابلات مع مشاهير هوليوود.

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