محافظة المنصورة.. تثيرالسخرية من برنامج رزان مغربي

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

تسبب خطأ في برنامج المذيعة اللبنانية رزان مغربي، بموجة واسعة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الإجتماعي، وخلال إعلان اسم الفائز في إحدى حلقات البرنامج، كتب اسمه، ونشر قربه من محافظة المنصورة، رغم أن المنصورة ليست محافظة، بل مدينة تابعة لمحافظة الدقهلية. ونشر أهالي المنصورة صورا للخطأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين على الأمر بكثير من الطرافة والسخرية، في الوقت الذي أبدى بعض المعلقين استغرابهم من أن المنصورة ليست محافظة.

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