من «بحيرة الحب» إلى حتا.. سحر دبي يتخطى حدود المدينة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يتخطى سحر دبي حدود المدينة، ليبلغ جبالها وصحراءها وبيئتها البرية وسواحلها القريبة، لتوفر طريقة جديدة وفريدة لاستكشاف الطبيعة، عبر مجموعة واسعة من الأنشطة المميزة في الهواء الطلق.

ومن المتوقع أن تتصدر المغامرات والرحلات إلى المناطق الطبيعية اهتمامات المسافرين في 2021، وهو ما يمكن أن تقدمه دبي لزوارها ضمن بيئة آمنة.

وبعيداً عن ضوضاء المدينة، تبرز سلسلة جبال حتّا الشامخة وسط الصحراء، إذ تبعد المحمية الجبلية مسافة 90 دقيقة عن وسط المدينة، وتمتد وسط جبال مهيبة، وتُعد أعلى سلسلة جبال في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية. وتوفر الجبال والوديان والمزارع في المنطقة الوجهة الأمثل لباقة من التجارب الترفيهية، بما في ذلك سد حتّا، الذي يعد وجهة مثالية لممارسة التجذيف بقوارب الكاياك. وتزخر المنطقة بمسارات المشي الممتدة على مسافة 30 كيلومتراً، بينما يتيح حتّا وادي هب مجموعةً من الأنشطة لعشاق المغامرة.

وتغطي محمية المرموم الصحراوية 10% من مساحة دبي الإجمالية، وتُعد أكبر محمية طبيعية غير مسوّرة في الإمارات. ويمكن للزوار الانطلاق إلى المحمية التي تبعد مسافة ساعة واحدة عن المدينة للتجول وركوب الدراجات وسط الكثبان الرملية. وتشتهر المرموم بمبادرات الاستدامة، حيث تزخر بمختلف أنواع الحياة البرية المحلية، مثل الغزلان العربية والإبل والطيور.

فيما تعتبر بحيرات القدرة القريبة، وهي مجموعة من البحيرات الاصطناعية في الصحراء، موطناً لنحو 170 نوعاً من الطيور، بما فيها أنواع مهددة بالانقراض. وتعتبر مشاهدة الطيور نشاطاً شائعاً في الإمارة، إذ توفر جولات إرشادية لمدة يوم أو نصف يوم، بإشراف مجموعة لمراقبة الطيور في الإمارات.

كما تعد المياه الصافية وجهة مثالية لعشاق الطبيعة، للاستمتاع بنزهة مع غروب الشمس أو مشاهدة شروق الشمس مع الفجر الباكر. وتعتبر «بحيرة الحب» بأجوائها المميزة وجهة ساحرة، تتكون من بحيرتين على شكل قلب متصلتين ببعضهما بعضاً وسط المنحوتات الرومانسية والمساحات الخضراء.

وتقع على حافة المدينة أيضاً محمية رأس الخور للحياة البرية، التي تُعد مكاناً لتكاثر القشريات والثدييات والأسماك كل عام، بينما تخطف طيور النحام الأنظار بألوانها الزاهية في فصل الشتاء.

وتشهد الفترة الحالية زيادةً في التوّجه نحو تجارب الصحة في الهواء الطلق، حيث تحتضن دبي مجموعة واسعة من المنتجعات النائية التي تلبي هذا الطلب.

وتحرص الوجهات في دبي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والتباعد الاجتماعي، لضمان صحة وسلامة السكان والزوار والموظفين.

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