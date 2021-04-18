3 رواد يعودون من محطة الفضاء.. أهلاً بكم في الأرض

المصدر: موسكو ■ وكالات

ذكرت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» أن ثلاثة من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية عادوا بسلام إلى الأرض، أمس، على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز».

هبطت المركبة الفضائية «سويوز إم إس-17» في كازاخستان وعلى متنها: كيت روبينز رائدة الفضاء بإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرتشكوف.

وكتب رئيس وكالة «روسكوزموس»، ديمتري روجوزين على «تويتر»: «يشعر الطاقم بالارتياح. أهلاً بكم في الأرض!».

ورائدة الفضاء روبينز متخصصة في مجال الميكروبيولوجي (علم الأحياء الدقيقة) وأصبحت في عام 2016 أول شخص يضع تسلسلاً للحمض النووي في الفضاء.

وكان الرواد الثلاثة في المحطة الفضائية منذ منتصف أكتوبر الماضي، وكانت مهمتهم هي آخر رحلة روسية للفضاء تحمل أحد أفراد الطاقم الأميركي، ما يمثل نهاية لاعتماد الولايات المتحدة على الروس منذ فترة طويلة، بينما تستعيد «ناسا» قدرتها على إطلاق مركبات فضائية في مسعى لخفض كلفة إرسال رواد إلى الفضاء.

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