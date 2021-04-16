إصابة دنيا غانم والدتها دلال عبد العزيز ب"كورونا".. ومخاف من تعرض سمير غانم للإصابة

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أعلنت الفنانة دنيا سميرغانم، عن إصابتها ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق عمل مسلسل "عالم موازي"، بفيروس كورونا، حيث أجروا المسحة الخاصة بالفيروس وجاءت نتيجتها إيجابية، مايضع المسلسل في مشكلة كبيرة حيث تم التوقف تماما عن تصويره رغم قرار عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان بعد مسلسل "أحسن أب "لعلي ربيع ويتم الآن تعقيم الاستوديو وعدم دخولة خوفا من اصابة المزيد من المشاركين بالمسلسل بالفيروس .

وأكدت الفنانة نهال عنبر مسؤول نقابة الممثلين عن الملف الصحي أن دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، وباقي المصابين في حالة متوسطة واعراضهم خفيفة وليست شديدة والجميع لا يحتاجون دخول مستشفيات ودخل فريق العمل العزل المنزلي. ويتردد أنه تم عزل الفنان سمير غانم، خوفا من العدوى رغم تسريب أخبار ان الاسرة جميعها مصابة بما فيهم سمير غانم وابنته ايمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد

يذكر أن دنيا سمير غانم، تعود للموسم الدرامي في رمضان 2021 بمسلسل "عالم موازي" وذلك بعد غياب دام عامين.ويشارك في بطولته علي ربيع، واوتاكا، و دلال عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، شيماء سيف وعمرو وهبة ». ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في 15 حلقة فقط

وكان آخر مسلسلات دنيا سمير غانم «بدل الحدوتة 3»، الذي عرض في رمضان 2019، وشاركها بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف.

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