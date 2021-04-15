أحمد الشقيري يواجه الحيوانات المتوحشة ..ويكشف: لماذا "سين"

المصدر: أبوظبي –الإمارات اليوم

وسط أجواء جمعت بين الحماس وروح الدعابة؛ كشف الإعلامي السعودي أحمد الشقيري عن ملامح برنامجه الجديد "سين" الذي يعود به غياب سنوات عن شاشة التلفزيون، موضحا أن تسمية البرنامج جاءت من "سين سؤال"، لان "سين" هي بداية كل تحسين، وكلما سأل الإنسان كلما ازداد معرفة وتحسن".

واستعرض الشقيري في أولى حلقات البرنامج ملامح من المغامرات التي سيقوم بها خلال الحلقات، والتي يتجول خلالها بين عدد من المشاريع الكبرى والأشياء التي يجهل كثيرون وجودها في المملكة العربية السعودية، ومنها زيارته لأكبر مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح في السعودية، وأكبر مزرعة سمكية في قلب الصحراء، كما يناقش قضايا مثيرة للجدل مثل زرع الأعضاء، إلى جانب زيارته عدد من الكهوف التي يوجد بها حيوانات متوحشة، بحسب ما ظهر في اللقطات التي عرضها خلال الحلقة، والقيام برحلة سفاري داخل المملكة وغيرها من الموضوعات المتنوعة

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