شرطة أبوظبي: «30 حلقة تلفزيونية» لتعزيز الوعي في رمضان

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تبث شرطة أبوظبي 30 حلقة تلفزيونية، على مدار أيام شهر رمضان، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والقنوات المحلية، لتعزيز وعي الجمهور بأبرز السلوكيات الإيجابية والإجراءات الاحترازية الواجبة، للحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، بشرطة أبوظبي، العميد محمد علي المهيري، أن الحلقات تتناول موضوعات وقضايا مجتمعية، اختيرت بناءً على البيانات والمؤشرات الإحصائية المتوافرة لشرطة أبوظبي، بهدف تسليط الضوء على أبرز السلوكيات اليومية التي تمس أمن وسلامة كل أفراد المجتمع. وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال رمضان، تأتي على قمة أبرز الموضوعات التي تتناولها الحلقات، للتوعية بالعادات والسلوكيات الرمضانية، التي يجب على الأفراد والعائلات تجنبها، للحفاظ على صحة الجميع.

وأضاف المهيري أن الحلقات اليومية تتناول أيضاً ظواهر مجتمعية بارزة، مثل السلوكيات المرورية الأكثر تأثيراً في سلامة مستخدمي الطرق، إلى جانب تقديم النصائح المهمة، والتدابير الوقائية الكفيلة بحماية أفراد المجتمع من ظاهرة الجرائم الإلكترونية المتنامية بكل أشكالها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news