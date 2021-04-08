أخبار عن زواج أصالة من برلماني مصري والمطربة ترفض النفي أو التأكيد

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة



تداولت مواقع إخبارية فنية ومواقع التواصل الاجتماعي أمس خبرا عن زواج الفنانة السورية أصالة نصري من نائب برلماني مصري يصغرها بـ3 أعوام، ليكون هذا الزواج هو الثالث في حياة المطربة الشهيرة بعد زيجة أولى من أيمن الذهبي ثم المخرج طارق العريان.

وأكد بعض هذه المواقع أن الزواج بين أصالة والبرلماني المصري تم منذ فترة ولم يرغب الطرفان في الاعلان عنه وانه قريبا سيتم كشف كل التفاصيل وبحد أقصى خلال 48 ساعة.

وكشفت الأخبار ان الزوج الثالث لأصالة يعيش في محافظة الإسكندرية،ونجح في انتخابات مجلس النواب الماضية، مرشحًا عن حزب مستقبل وطن "حزب الأغلبية" في مصر.

ولأصالة 4 أولاد من زيجتيها السابقتين حيث أنجبت شام وخالد من أيمن الذهبي والذي تزوجته من العام 90 وحتى 2005 ، ثم أنجبت علي وآدم من المخرج طارق العريان والذي تزوجته لمدة عشرة أعوام أيضا تقريبا وتم الانفصال عام 2020.

وقد ظهرت أصالة مساء أمس في التجمع الخامس بالقاهرة بصحبة مجموعة من اصدقائها مثل الهام شاهين وبوسي شلبي وسميرة سعيد وهاني رمزي وهالة صدقي وذلك في احتفالية أقامها المطرب هاني شاكر، بمناسبة افتتاح ابنه شريف لمشروع تجاري.

وحاول البعض سؤال أصالة عن صحة خبر زواجها لكنها رفضت التعليق، سواء بالتأكيد أو النفي واكتفت بالتزام الصمت ليصبح الموضوع أكثر إثارة للفضول، ورغم ذلك قالت بعض المصادر القريبة من النجمة السورية أن الخبر صحيح ولهذا لم تنفه أصالة مثلما تفعل بالنسبة لأي شئ وتسارع للناس عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنفي اي شئ غير حقيقي.

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