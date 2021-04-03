5 قروش أتعاباً لمحامٍ أردني في قضية «قطة»

المصدر: فراس النعسان - دبي

حكم قاضٍ أردني، أمس، بمبلغ خمسة قروش أتعاب محاماة لمصلحة محامٍ شاب في قضية محورها «قطة»، أثارت جدلاً، أخيراً، في الشارع الأردني.

وفي التفاصيل، قال المحامي هاشم منصور نصار، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن حكماً صدر، أمس، من قاضي محكمة صلح جزاء عمان، بدفع أتعاب له قيمتها خمسة قروش، عن الدعوى التي أقامها لموكلته بشأن التسبب في هلاك حيوان أليف (قطة).

وأضاف نصار: «أعتبر الحكم عادلاً، وأشكر الله أولاً أن القاضي أنصف، وأعطى موضوع القضية حقه الذي يرضي الله، ثم أشكر من تفاعل مع هذه القضية في الشارع الأردني».

وحول موضوع القضية، شرح المحامي نصار: «لقد تم إهمال قطة، وتركها دون رعاية كافية، وهي من النوع الأليف المدلل، الذي لا يستطيع الاعتناء بنفسه أبداً، ما تسبب في هلاكها، وتم الادعاء بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، ومقداره دينار واحد لا غير».

وأكد نصار: «بعد تقديم البينات، ومن ضمنها اتفاقية أتعاب محاماة بقيمة دينار واحد، والمرافعات، تمت إدانة المتسببين في هلاك القطة بالسجن ثلاثة أسابيع، والتعويض بمقدار دينار أردني واحد (أربعة دراهم ونصف تقريباً) للمشتكية، وأتعاب محاماة خمسة قروش».

ونوه المحامي إلى أن «المحكمة قضت بالأتعاب بناءً على مطالبتنا نحن، وهي نسبة متمثلة بدينار واحد فقط لا غير، لأن المطالبة محددة بهذا المبلغ لاعتبارات إنسانية، وليست مادية، وأن نسبة الأتعاب صحيحة وموافقة للمطالبة، وحسب الأصول المتبعة».

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