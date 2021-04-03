«فن» تنظم مخيماً لتعلّم تحريك الشخصيات الكرتونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، المخيم الافتراضي «فنتاستيك الربيع»، خلال الفترة الرابع إلى الثامن من أبريل المقبل.

ويتضمن المخيم ورشة عمل بعنوان «تحريك شخصيتك الكرتونية»، تقدمها شيخة الحوسني على مدى خمسة أيام، حيث تم تخصيص اليوم الأول للتعريف بعلاقة الأشكال الهندسية بتصميم الشخصيات، ودلالة المشاعر والأحاسيس التي يرتبط بها كل شكل، كما سيخصص اليوم الثاني لتعزز مهارات الطلاب من خلال تنفيذ تطبيق كامل لرسم جاهز معهم على برامج التصميم المعتمدة في المخيم خطوة بخطوة.

وفي اليوم الرابع، سيتم العمل على رفع حس الإبداع لدى الطلاب من خلال تعزيز قدرات الطلاب بالمهارات المكتسبة في الأيام السابقة.

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