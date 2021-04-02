5 قروش أتعاباً لمحامٍ أردني في قضية «قطة»

المصدر: فراس النعسان- دبي

حكم قاضٍ أردني، أمس، بملبغ خمسة قروش أتعاب محاماة لصالح محامٍ شاب في قضية محورها قطة اثارت جدلاً، أخيراً، في الشارع الأردني.

وبالتفاصيل، قال المحامي هاشم منصور نصار، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن حكماً صدر، أمس، من قاضي محكمة صلح جزاء عمان بدفع أعاب له قيمتها خمسة قروش عن الدعوى التي أقامها لموكلته بشأن التسبب في هلاك حيوان أليف (قطة).

وأضاف نصار: «أعتبر الحكم عادلاً وأشكر الله أولاً أن القاضي أنصف وأعطى موضوع القضية حقه الذي يرضي الله ومن تفاعل مع هذه القضية في الشارع الأردني».

وحول موضوع القضية، شرح المحامي نصار: «لقد تم اهمال قطة وتركها دون رعاية كافية، وهي من النوع الأليف المدلل، الذي لا يستطيع الاعتناء بنفسه أبداً، ما تسبب بهلاكها، وتم الادعاء بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي مقداره فقط دينار واحد لا غير».

وأكد نصار: «بعد تقديم البينات، ومن ضمنها اتفاقية أتعاب محاماة بقيمة دينار واحد، والمرافعات، تم إدانة المتسببين بهلاك القطة بالسجن ثلاثة أسابيع، والتعويض بمقدار دينار أردني واحد (أربعة دراهم ونصف تقريباً) للمشتكية وأتعاب محاماة خمسة قروش».

ونوه المحامي إلى أن «المحكمة قضت بالأتعاب بناء على مطالبتنا نحن، وهي نسبة متمثلة بدينار واحد فقط لا غير.. لأن المطالبة محددة بهذا المبلغ لاعتبارات إنسانية، وليست مادية، وأن نسبة الأتعاب صحيحة وموافقة للمطالبة، وحسب الأصول المتبعة».

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