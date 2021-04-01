العالم ينتظر موكب الملك رمسيس الثاني إلى "مثواه الأخير" في متحف مصر

المصدر: (سكاي نيوز عربية)

كشف مستشار وزير الآثار المصري للعرض المتحفي، محمود مبروك، عن آخر مستجدات احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، والتجهيز للافتتاح الرئاسي للمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال مبروك، حسب "سكاي نيوز عربية" إنه من المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي متحف الحضارة بعد نقل المومياوات الملكية إليه السبت المقبل، موجهاً الشكر على دعمه لقطاع الآثار المصرية وتوفير المتطلبات اللازمة لتجهيز المتحف وتطوير المنطقة المحيطة به بما يليق أن يشاهد العالم هذا الحدث التاريخي. وأوضح مبروك أن متحف الحضارة يتضمن قاعة مركزية يعرض بها نماذج من الحضارات التي مرّت على مصر، سواء ما قبل التاريخ، أو الحضارة المصرية القديمة، والفترة القبطية، والفترة الإسلامية، وصولاً إلى العصر الحديث حيث التراث الشعبي الخاص بالمصريين.

وشدد على الانتهاء من وضع كل القطع الأثرية في أماكنها الخاصة، وستمثل نموذجاً على كل حضارة.

وتحدّث مستشار وزير الآثار المصري عن بعض مفاجآت العرض الأول، والتي تشمل عرض الهيكل العظمي لأقدم مصري الذي يعود لـ35 ألف سنة، ويعرض لأول مرة، إضافة إلى أدواته الحجرية، فضلاً عن عرض أهم القطع الأثرية التي كان لها دور في خبرات الإنسان القديم، مثل أقدم ساعة، وأدوات البناء، وأدوات الزراعة، وأول مقياس للنيل، وكل ما يخص معيشة المصري القديم.

ولفت مبروك الى أنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على عملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، والبالغ عددها 22 مومياء.

وقال: "المومياوات ستنقل إلى متحف الحضارة السبت المقبل، لكنها لن تعرض على الفور، بل ستخضع لعملية فنية يتم خلالها تحضيرها في غضون 7 إلى 10 أيام للعرض أمام الجمهور".

هذه العملية الفنية تشمل نقل المومياوات من "الكبسولة" التي نُقلت داخلها من المتحف المصري إلى التابوت المخصص لهؤلاء الملوك بمكانهم الجديد بـ"فاترينة العرض"، بحسب مستشار الوزير.

وقال: "لعل أهم ما في عملية النقل، هو نقل الملك رمسيس الثاني، وهذا أمر تاريخي ومهم للعالم كله، إضافة إلى الملك سقنن رع الذي يعد من أعظم ملوك مصر وأقدم شهيد ومكافح ضد الهكسوس".

وأوضح أن عدداً من الفنانين شاركوا في عملية الترويج والدعاية لنقل المومياوات وافتتاح متحف الحضارة، وذلك عبر فيديوهات دعائية تنشر في كل وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل، وكان من بينهم الفنان حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، ومن المقرر ظهور فنانين جدد.

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