وفاة طفل.. بعد سقوط سيارة ذويه في "قناة السويس"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

لقي طفل مصرعه غرقاً، وأصيب بقية أفراد أسرته إثر سقوط سيارتهم في مياه قناة السويس المصرية أثناء صعودها إلى عبارة بورفؤاد من جهة بورسعيد، مساء الأربعاء.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغاً بسقوط سيارة أثناء صعودها عبارة تنقل المارة والسيارات بين ضفتي قناة السويس في محافظة بورسعيد.

وكشف شهود عيان أنه عقب وصول عبارة "سيناء 8" إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من مدينة بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة العبارة في المياه، بعدما رجعت إلى الخلف متجاوزة الباب، وفق "العربية نت".

فيما عمدت فرق الانقاذ إلى انتشال السيارة وأربعة أشخاص، ليتبين وفاة طفل يدعى مازن مصطفى شكري وإصابة بقية أفراد أسرته، وهم الأب والأم والابنة. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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