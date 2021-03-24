"فايزر" تبدأ إختبارعقار لعلاج "كورونا": أظهر نشاطاً مضاداً للفيروس

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت شركة "فايزر"، أنها بدأت مراحل مبكرة من التجارب السريرية في الولايات المتحدة من أجل صنع عقار لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة الأميركية في بيان على موقعها الرسمي، إن الدراسات قبل السريرية أظهرت أن العقار الذي يؤخذ عن طريق الفم، أظهر نشاطاً قوياً مضاداً للفيروس، مشيرة إلى أنه يتبع فئة الأدوية المعروفة باسم «مثبطات الإنزيم البروتيني» التي استخدمت منذ فترة طويلة لعلاج مرضى فيروس (اتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) ومرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي).

ولفتت إلى أن العقار نظراً يؤخذ عن طريق الفم، فيمكن استخدامه خارج المستشفيات للمصابين حديثاً بالفيروس. ويأمل باحثون في أن يسهم الدواء في مكافحة «كوفيد-19».

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